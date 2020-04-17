الشرطة الكينية تقتل 12 شخصا لمخالفتهم الحظر الوقائي

2020/04/17 | 10:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلنت وسائل اعلام كينية، اليوم الجمعة، ان قوات الامن قتلت 12 شخصا لانتهاكهم حظر التجوال المعلن بسبب تفشي وباء كورونا.

وقال الناشط الحقوقي الكيني ويلفريد أولال: "يخشى الناس من الشرطة أكثر من فيروس كورونا، الناس يضعون أقنعة ليس لأنهم يخشون من المرض، بل يخشون أن يتم القبض عليهم وابتزازهم".

وأوضح أن التوجيه بتعليق المحاكم في أعقاب تفشي المرض تحول إلى مخطط لكسب المال، حيث تعتقل الشرطة الناس وتفرض عليهم غرامات مالية كبيرة لأنه لا يمكنهم الطعن في المحكمة.

وحتى مساء أمس الخميس، سجلت كينيا 234 إصابة بالفيروس، فضلا عن وفاة 11 شخصا.

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