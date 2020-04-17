أرامكو تخفض إنتاج النفط إلى 8.5 مليون برميل يوميا ابتداء من ايار

2020/04/17 | 10:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت شركة النفط السعودية "أرامكو"، اليوم الجمعة، أنها ستخفض إنتاج النفط إلى 8.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من 1 أيار.

وجاء في بيان الشركة "أعلنت أرامكو السعودية، أنها ستزود عملائها بـ 8.5 مليون برميل نفط يوميا اعتبارا من 1 أيار".

وستقوم روسيا والمملكة العربية السعودية، بموجب شروط الاتفاقيات، بتخفيض إنتاج النفط بحصة متساوية، 2.5 مليون برميل يوميا مقارنة بمستوى الإنتاج الأساسي البالغ 11 مليون برميل يوميا.

وتوصلت مجموعة "أوبك +" في 12 نيسان الجاري، إلى اتفاق على خفض إنتاج النفط على ثلاث مراحل، على أن تبدأ عملية الخفض بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا من أيار إلى حزيران، ومن ثم 7.7 مليون في النصف الثاني من العام و 5.8 مليون أخرى حتى نهاية نيسان 2022.

كما قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن صفقة "أوبك+ الجديدة ساعدت على تجنب انهيار السوق إلى حالة الفوضى وتساعد في الحفاظ على ديناميكيات أسعار مستقرة إلى حد ما في العالم".

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