2020/04/17 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني من ديالى، الجمعة (17 نيسان 2...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مقتل فلاح بانفجار عبوة ناسفة في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مقتل فلاح بانفجار عبوة ناسفة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).