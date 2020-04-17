2020/04/17 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
افاد مصدر امني من ديالى، الجمعة (17 نيسان 2...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مقتل فلاح بانفجار عبوة ناسفة في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- ديالى
افاد مصدر امني من ديالى، الجمعة (17 نيسان 2...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مقتل فلاح بانفجار عبوة ناسفة في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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