مقتل فلاح بانفجار عبوة ناسفة في ديالى


مقتل فلاح بانفجار عبوة ناسفة في ديالى
2020/04/17 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- ديالى       

 افاد مصدر امني من  ديالى، الجمعة (17 نيسان 2...

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