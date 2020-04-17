علماء فرنسيون: فيروس كورونا يموت بدرجة حرارة مقدارها 92 لمدة 15 دقيقة

2020/04/17 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

حدّد علماء فرنسيون في المختبر، درجة الحرارة التي تقضي على الفيروس التاجي (كورونا) بشكل تام ونهائي...





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