مع تراجع احتياطاته..العراق يتذيل قائمة الدول “السلبية” في التصنيفات الائتمانية

2020/04/17 | 10:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أصدرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، تقريرها الدوري الائتماني لدول العالم، حيث ثبتت التصنيف الائتماني للعراق عند “B-” مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.وأوضحت “فيتش” في تقرير لها تابعته “يس عراق”، أن “المخاطر السياسية لا تزال قيدا أساسيا على تصنيف العراق، بجانب التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا”.وحصل العراق على […]

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