وفاة الفنان المصري أحمد دياب عن 75 عاما

2020/04/17 | 10:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وسائل إعلام مصرية، عن وفاة الفنان المصري أحمد دياب وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.وذكر موقع “صدى البلد” وتابعته وكالةصدى أن الفنان أحمد دياب توفي بعد أزمة صحية حادة ورحل عن عمر ناهز الـ75 عاما.وبحسب الموقع، تم دفن الفنان دياب ( أمس الخميس ) دون إقامة مراسم جنازة أو عزاء بسبب وباء

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