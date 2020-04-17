الصحة العالمية توصي باستمرار حظر التجول في العراق

2020/04/17 | 10:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت منظمة الصحة العالمية في العراق، الجمعة، أن تراجع معدل الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، “لايعني ان الوضع الصحي تحت السيطرة”، موصية باستمرار حظر التجوال والاجراءات الاخرى “للخروج من دائرة الخطر”، فيما اشارت الى أن نتائج انحسار الفيروس أو تفشيه ستظهر خلال أسبوع أو عشرة أيام.وقال ممثل المنظمة في العراق الدكتور أدهم إسماعيل في

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