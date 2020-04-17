التربية: قرار الدخول الشامل لا يتضمن الخارجيين

2020/04/17 | 10:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التربية أن المتقدمين للامتحان الخارجي غير مشمولين بقرار الدخول الشامل.

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