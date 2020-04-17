2020/04/17 | 10:55 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس الوفد النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، وهي أول زيارة يقوم بها وفد عراقي منذ تفشي فيروس جائحة كورونا – صورة: كوردستان 24

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقليم كوردستان يستقبل أول وفد عراقي منذ تفشي كورونا) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقليم كوردستان يستقبل أول وفد عراقي منذ تفشي كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).