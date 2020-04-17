أربيل تبدأ بتخفيف قيود العزل والإغلاق بعد تراجع إصابات كوفيد

2020/04/17 | 10:55 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تسجل أربيل ولليوم الرابع على التوالي أي إصابات بفيروس كورونا في ظل الإجراءات الوقائية والصحية - صورة: كوردستان 24

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