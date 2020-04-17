الخارجية الصينية: لم نخف أي معلومات عن كورونا

2020/04/17 | 10:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة رفضت الصين الاتهامات الموجهة إليها بإخفاء معلومات عن تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المراحل المبكرة من الجائحة.

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