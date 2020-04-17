2020/04/17 | 11:32 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت وزارة التربية استثناء المتقدمين للامتحان الخارجي، بقرار الدخول الشامل.وقال الناطق الرسمي لوزارة التربية حيدر فاروق في تصريح تابعته " كلكامش برس " إنه"لا يوجد أي قرار بخصوص الدخول الشامل للمتقدمين الى الامتحان الخارجي"، لافتاً الى أن"هناك تعليمات وقوانين ثابتة في ما يخص المتقدمين على الامتحان الخارجي".وأضاف أن"هناك امتحان تمهيدي كان من المفترض أن ينجز في شهر آذار الماضي لكن تم تأجيله بسبب أزمة كورونا"، مبيناً أنه " حتى الآن لم يحدد أي موعد للامتحان التمهيدي للمتقدمين على الامتحان الخارجي".وأوضح أن"تحديد موعد الامتحان التمهيدي يخضع لقرارات خلية الأزمة"، مؤكداً أنه" في حال كان هناك انفراج أو استتباب في الوضع الصحي سيتم تحديد موعد للامتحانات التمهيدية لكي يتم شمول المتأهل الى الامتحان الخارجي النهائي".وكانت وزارة التربية قد أعلنت في وقت سابق موافقة مجلس الوزراء على الدخول الشامل للامتحانات الوزارية.وذكر بيان للوزارة أنه "بالنظر للظروف الراهنة التي يمر بها بلدنا العزيز والمتمثلة بتفشي فيروس "كورونا" ومن أجل إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلبة للمشاركة في الامتحانات الوزارية، تعلن وزارة التربية حصول موافقة مجلس الوزراء على الدخول الشامل للامتحانات الوزارية للصفوف المنتهية (الثالث المتوسط، والسادس الإعدادي بفروعه كافة)".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تستثني امتحانات الخارجي من قرار الدخول الشامل) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تستثني امتحانات الخارجي من قرار الدخول الشامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).