المانيا تسجل 3380 اصابة جديدة بكورونا

2020/04/17 | 11:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الجمعة، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفعت بواقع 3380 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى 133 ألفاً و830 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات بواقع 299 حالة ليبلغ الإجمالي 3868 وفاة.

وبذلك تواصل ألمانيا تسجيل زيادة في الإصابات الجديدة لليوم الثالث على التوالي، وفقا لوكالة "رويترز".

من جهة ثانية، أظهرت بيانات صادرة المعهد نفسه أن كل مصاب بـفيروس كورونا الجديد في البلاد بات ولأول مرة ينقل العدوى إلى أقل من شخص.

وأشارت البيانات الصادرة، في وقت متأخر الخميس أن معدل انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد بين شخص وآخر تراجع إلى 0.7، وفقا لما ذكرته "فرانس برس".

وتأتي هذه الأرقام المتعلقة بفيروس كورونا في وقت تستعد فيه أكبر قوة اقتصادية في أوروبا للتخفيف من إجراءات الإغلاق.

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