صعود أسهم أوروبا مع اعتزام ترامب إعادة فتح الاقتصاد

2020/04/17 | 11:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قفزت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، إذ انتاب الارتياح الأسواق المالية في أنحاء العالم بفضل خطط للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة فتح تدريجي للاقتصاد الأمريكي وتقارير عن عقار محتمل لعلاج كورونا.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.5% بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، ليتجاهل بيانات تُظهر أن الصين عانت من أسوأ انكماش اقتصادي في نحو ثلاثة عقود مع سحق الوباء لأنشطة الشركات.

وارتفعت جميع القطاعات الفرعية الرئيسية الأوروبية، فيما صعدت أسهم التعدين 4.1% بفضل صعود أسعار السلع الأولية.

وتعافى المؤشر ستوكس 600 القياسي الآن بنحو 24% منذ بلغ أدنى مستوى في ثمانية أعوام في آذار، بدعم مجموعة من إجراءات التحفيز العالمية ومؤشرات أولية على أن الجائحة تنحسر في أسوأ الأماكن تضررا بها في القارة.

وقفز سهم نوكيا 4% بفضل تقرير ذكر أنها تعمل مع بنك استثمار للدفاع عن نفسها في مواجهة عرض استحواذ عدائي.

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