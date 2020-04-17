إصابات كورونا في روسيا تتجاوز 32 الفاً

2020/04/17 | 11:43 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إن البلاد سجلت الجمعة ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 4069 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 32007.

وبدأت حالات الإصابة بالفيروس في الارتفاع بشدة في روسيا هذا الشهر، على الرغم من أنها أبلغت عن إصابات أقل بكثير من العديد من دول غرب أوروبا في المراحل المبكرة من تفشي المرض.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد أمر بتأجيل موكب "يوم النصر" بمناسبة الذكرى 75 لنهاية الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى التهديد المستمر للصحة العامة من جائحة فيروس كورونا.وقال بوتن في تصريحات متلفزة يوم الخميس، إن جائحة فيروس كورونا المستجد تجعل عقد احتفالات في الميدان الأحمر "أمرا خطيرا".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن "المخاطر المرتبطة بالوباء الذي لم يبلغ ذروته بعد عالية للغاية، ليس لدينا الحق في الاستعداد للموكب والاحتفالات الأخرى"، مضيفا أن الاحتفال بالذكرى السنوية سيقام في وقت لاحق من هذا العام.

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