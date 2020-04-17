الخام الأمريكي ينخفض الى أقل من 19 دولاراً للمرة الأولى منذ 18 عاماً

2020/04/17 | 11:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

انخفض سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 19 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 31 يناير 2002، و...





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