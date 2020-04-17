2020/04/17 | 11:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

اعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي ، الجمعة (17 نيسان 2020) اكتساب 11 حالة ج...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة الرصافة: تماثل 11 مصاباً بكورونا للشفاء وارتفاع عدد المتعافين إلى 110) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة الرصافة: تماثل 11 مصاباً بكورونا للشفاء وارتفاع عدد المتعافين إلى 110) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).