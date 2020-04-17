محافظ النجف: لا خطورة في زيارة قبور المتوفين بكورونا

2020/04/17 | 11:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري عدم وجود خطورة في زيارة قبور المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا.

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