بسبب كورونا.. غابت الروحانيات في المساجد وفقد المواطنون فرحة الشهر الفضيل

2020/04/17 | 12:01 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعرض هذه الجولة على صحف العراق وغزة، الصباح: الصحة العالمية: يجب استمرار الحظر، والكاظمي يخوض مفاوضات صعبة.. وترجيحات بعرض الكابينة الوزارية خلال أسبوعين.



طريق الشعب: الشيوعي العراقي: ليتوقف العنف ضد المرأة، وخطران يتغولان ويهددان بدفع ملايين العراقيين تحت خط الفقر.



ومن غزة، صحيفة الاستقلال: الفلسطينيون يحيون يوم الأسير وسط انتهاكات الاحتلال، وبسبب كورونا غابت الروحانيات في المساجد وفقد المواطنون فرحة الشهر الفضيل.



وزارة الصحة بغزة تشيد بالجهود المحلية في إنتاج الملابس الوقائية والدواء لمواجهة كورونا.



الاستقلال: يوم الأسير الفلسطيني ونبراس الأمل.

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