“تظاهرات مسلحة” في ولاية ميشيغان الأمريكية لإنهاء الاغلاق العام بسبب كورونا (صور)

2020/04/17 | 12:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تجمع العشرات من المسلحين امام بلدية ولاية ميشيغان الامريكية، اليوم الجمعة، للمطالبة بفتح الاغلاق العام المفروض في الولاية بعد انتشار وباء كورونا في عموم البلاد.وتصدرت الولايات المتحدة جدول كورونا عالمياً بـ 678,210 إصابة و 34,641 حالة وفاة جراء الفيروس.وتتيح المادة الثانية في الدستور الامريكية للمواطنين اقتناء الاسلحة بأنواعها الخفيفة، وحيازته […]

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