حكومة الكاظمي .. في خمس مسارات متوقعة !

2020/04/17 | 12:02 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة الكاظمي و《 المسارات المتوقعة》

- المهام والمسؤوليات في خمسة مسارات متوقعة؟

- ازمات بلا حدود واحتمالات بلا قيود وقرارات بلا يقين؟

- هل يخرج الكاظمي كسلفه؟ام تكون هناك ولادة عسيرة؟

بقلم : سمير خلف.....

تبدو المسارات المتوقعة للوضع الداخلي في البلاد خلال الاسبوع القادم باعثة على الإحباط؛ إل...

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