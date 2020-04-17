العراقيون يستذكرون معركة الفاو بأغاني كاظم الساهر،،وجدل الولاءات يعود للواجهة

2020/04/17 | 12:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – يس عراق: عادت الحرب العراقية الايرانية الى ذكريات عدد غير قليل من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي العراقيين، في واحدة من المناطق الحساسة في العلاقات بين شعبي البلدين الجارين.ويؤكد مغردون ومدونون انها “ذكرى لا يمكن نسيانها” في صفحة معروفة ضمن آخر الحروب الكلاسيكية في القرن العشرين.لكي لاننسى اليوم ذكرى ملحمة تحرير الفاو […]

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