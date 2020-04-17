رداً على المطرب شفان برور

2020/04/17 | 12:09 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داود خديدا شنـگالـي ليس هناك انسان معصوم من الخطأ وليس هناك انسان نجح وهو يزرع التفرقة والضغينة بين اهله.كثيرة كانت هفوات المطرب شفان برور، خاصة في الآونة الاخيرة وباعتقادي كونه فقد الكثير من جمهوره، حاول ويحاول كأي مراهق ان يستغل الحالة النفسية للشعب الكوردي ويلعب على آكثر أوتار الفرد حساسية وهي تارةً الدين وتارةً …

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