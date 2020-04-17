الحركة العمالية في کوردستان العراق وآفاق إستنهاضها - نادر عبدالحميد

2020/04/17 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادر_عبدالحميد لا تعاني الطبقة العاملة في كوردستان العراق من الفقر والبطالة وغی-;-اب الضمانات الإجتماعية والخدمات الضروری-;-ة للحياة فحسب، بل وتعاني ايضا الحرمان من حق حری-;-ة التنظيم والإضراب ...



كتكملة وترسيخا لهذه الوضعية التي فرضت علی-;-ها من اجل تغطية فساد السلطة وجني الأرباح بصورة اكبر واسهل من قبل الرأسماليين، وإبقاء العمال دون التمكن من الدفاع الجماعي عن مصالحهم والوقوف المشترك في مواجهة إجحا......

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