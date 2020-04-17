بارزاني يكشف تفاصيل توتر [زيني ورتي]: مجموعة من حزبي وقفت ضد الحكومة

2020/04/17 | 12:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين] أكد رئيس حكومة اقليم كردستان، مسرور بارزاني، ان حكومته هي وزارة جميع الكردستانيين، لكنه اشر محاولات موجهة ضدها.

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