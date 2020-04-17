قائد شرطة بغداد: الرصافة ملتزمة بحظر التجوال 100%

2020/04/17 | 12:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد الموسوي، الخميس، أن قرار رفع حظر التجوال سيكون مع بداية شهر رمضان المبارك.

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