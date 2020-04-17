صحة الرصافة تعلن تماثل 11 حالة جديدة للشفاء من كورونا

2020/04/17 | 12:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة، الجمعة، عن اكتساب 11 حالة جديدة الشفاء التام من فيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 110 مما يشكل 57% من الاصابات اكتسبت الشفاء في الرصافة.وقال عبد الغني الساعدي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “11 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا اكتسبت اليوم الشفاء […]

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