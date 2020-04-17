الياسري: لا خطورة في زيارة قبور المتوفين بكورونا

2020/04/17 | 12:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد محافظ النجف، لؤي الياسري، اليوم الجمعة، عدم وجود خطورة في زيارة قبور المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الياسري في تصريح صحفي، إن "الأهالي وذوي ضحايا كورونا يمكنهم زيارة قبور موتاهم ولا توجد أي خطورة صحية في ذلك".

وأضاف أن "عملية الدفن تجري وفق معايير منظمة الصحة العالمية ووفق الشريعة الإسلامية ولا توجد أي خطورة بأماكن دفن الموتى المصابين بكورونا".

وبين الياسري أن "فريقاً متطوعاً ومتخصصاً يتولى عملية الغسيل والتكفين والدفن"، مؤكداً "وجود 42 متوفياً في المقبرة التي تبلغ مساحتها ما يقارب 5400 دونم".

يشار إلى أن فرقة الإمام علي القتالية التابعة للحشد الشعبي أخذت على عاتقها استلام جثامين المصابين بفيروس كورونا وتغسيلهم ودفنهم في المقبرة التي تم تخصيصها لهذا الغرض والتي تقع غربي المحافظة بمساحة لا تقل عن خمسة آلاف دونم.

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