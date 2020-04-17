برشلونة ينوي التضحية بديمبلي

2020/04/17 | 12:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، عن موقف برشلونة من رحيل الفرنسي عثمان ديمبلي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت تقارير إسبانية قد زعمت أن باريس سان جيرمان يرغب في ضم أومتيتي وديمبلي وتوديبو ثلاثي البارسا، ضمن صفقة عودة نيمار إلى ملعب الكامب نو.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن مسؤولي برشلونة يرون أن ديمبلي لا يمكن الاستغناء عن خدماته في الصيف المقبل، لكن الوضع مختلف إذا كان رحيل اللاعب الفرنسي ضمن صفقة نيمار.

وأشارت إلى أن برشلونة لن يتمسك باستمرار ديمبلي إذا عاد نيمار، لأن اللاعبين يشغلان نفس المركز (الجناح الأيسر).

وأوضحت أن برشلونة سيكون أمام أزمة مادية في حالة الاحتفاظ بنيمار وديمبلي معًا خلال الموسم المقبل، بسبب راتب الثنائي المرتفع.

يذكر أن برشلونة سبق أن عرض إعارة ديمبلي إلى سان جيرمان خلال الصيف الماضي، ضمن صفقة عودة نيمار، إلا أن النادي الباريسي لم يوافق على الأمر.

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