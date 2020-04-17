2020/04/17 | 12:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت منظمة الصحة العالمية في العراق أن تراجع معدل الاصابة بفيروس كورونا في البلاد، لا يعني ان الوضع الصحي تحت السيطرة، داعية الى استمرار حظر التجوال والاجراءات الاحترازية للخروج من دائرة الخطر.

وقال ممثل المنظمة في العراق أدهم إسماعيل، إن تناقص الأرقام في أعداد الإصابات في العراق جاء نتيجة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة وخلية الأزمة والسلطات المعنية في منع التجمعات، مشيرا الى أهمية استمرار هذه الإجراءات لحين وصول الإصابات الى صفر يوميا، فيما لفت الى أن نتائج انحسار الفيروس أو تفشيه ستظهر خلال أسبوع أو عشرة أيام.

وأضاف أن العراق اتخذ برتوكولا علاجياً مزيجاً من الصين وإيران بسبب استفادته من تجارب هذه الدول وبالتالي بدأ من حيث انتهى الاخرون، إضافة الى امتلاكه لكوادر طبية مميزة وتخصصات طوارئ ممتازة لا يوجد منها في أغلب دول المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تدعو إلى استمرار الحظر في العراق لحين الخروج من دائرة خطر كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تدعو إلى استمرار الحظر في العراق لحين الخروج من دائرة خطر كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).