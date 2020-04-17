2020/04/17 | 12:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعت النائبة عالية نصيف حكومة تصريف الأعمال والحكومة المؤقتة القادمة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الاقتصادية التي من شأنها تخفيف وطأة الأزمة المالية وتقليل انعكاساتها على المواطن إلى أدنى حد وضمان عدم حدوث أية عرقلة في صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين .وقالت نصيف في بيان اليوم :” أن أهم إجراء يجب أن تتخذه الحكومة هو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف تدعو لاتخاذ إجراءات اقتصادية لتخفيف وطأة الأزمة المالية عن المواطن) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالية نصيف تدعو لاتخاذ إجراءات اقتصادية لتخفيف وطأة الأزمة المالية عن المواطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).