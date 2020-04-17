في حصيلة جديدة.. كورونا يواصل تفشيه حول العالم والإصابات تتجاوز المليونين ومئة ألف

2020/04/17 | 12:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أفادت وكالة "رويترز"، الجمعة (17 نيسان 2020)، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تج...





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