الحكومة اليابانية تقرر منح كل مواطن نحو الف دولار لمواجهة أزمة كورونا

2020/04/17 | 12:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت الحكومة اليابانية، الجمعة (17 نيسان 2020)، أنها ستخصص مساعدة مالية قدرها 930 دولارا لكل مواطن ياباني كدعم لمواجهة الظروف التي تسبب فيها تفشي فيروس كورونا.

وقال نائب وزير المالية الياباني، تارو أسو، خلال مؤتمر صحفي، إن "المساعدة المالية التي قررتها الحكومة قدرها 100 ألف ين (930 دولارا أمريكيا)، وسيبدأ تسليمها في شهر مايو المقبل".

وأضاف أرسو، أن "أهم شيء الآن هو السرعة في توزيع هذه المساعدات".

وأوضح أن "الهدف من هذا الإجراء هو مساعدة كل العائلات، بغض النظر عن حجم مداخيلها، وذلك لتعويض الأضرار الاقتصادية، التي تسبب فيها تفشي فيروس كورونا".

وفي إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لتفشي فيروس كورونا أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الخميس الماضي، عن توسيع نطاق العمل بحالة الطوارئ لتشمل جميع أنحاء البلاد.

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