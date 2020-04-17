محافظ كربلاء: نتعرض لضغوط  ووساطات لانهاء حجر عوائل قدمت من أوروبا

2020/04/17 | 12:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الجمعة ، عن تعرضه لضغوط ووساطات اجتماعية وغيرها (دون الاشارة للجهة التي تقوم بذلك)، لغرض انهاء الحجر الصحي لعوائل معروفة في المحافظة (لم يسمها) قدمت من أوروبا الموبوءة بفايروس كورونا .وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) […]

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