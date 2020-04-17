“خير البر عاجله”:شاهد عقد قران عروسين في زمن كورونا

2020/04/17 | 12:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تداول نشطاء على مواقع التواصل في الاردن، عقد قران عروسين عبر الاتصال الفيديوي، في خطوة بدأ العديد باتخاذها لاستغلال فترة العزل المنزلي الاجباري بسبب انتشار وباء كورونا في اغلب بلدان العالم.

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