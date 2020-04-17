خاص لـ”العهد نيوز”.. تحالف سني من 25 نائب يعلن عنه اليوم

2020/04/17 | 12:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع، بوجود تحرك لاعلان تحالف سني اليوم الجمعة، بعيدا عن جميع التحالفات الموجودة الان.وقال المصدر في تصريح مقتضب لـ”العهد نيوز” اليوم المعة ان “تحرك سني يجري الان لاعلان تحالف يتكون من 25 نائب” مستدركا “سيتم الاعلان عنه اليوم،”.يشار الى ان حراك سياسي مكثف يجري الان من اجل حسم موضوع تشكيل الحكومة […]

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