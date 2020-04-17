2020/04/17 | 12:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، انتقادات حادة للرئيس دونالد ترمب بعد إعلان عزمه رفع بعض القيود المفروضة في البلاد للتصدي لفيروس كورونا.

وأعربت بيلوسي في بيان عن أسفها لمواصلة ترمب هجومه على الحقيقة من خلال قوله أن اميركا لديها اختبارات أكثر من أية دولة أخرى في حين أنه تم اختبار واحد بالمئة فقط من الأمريكيين، مؤكدة ان قرارات الرئيس الأميركي ستؤدي إلى مزيد من الوفيات وإلى كارثة اقتصادية حقيقية.

وأشارت رئيسة مجلس النواب الى ان اعلان ترمب، إعادة السلطات لفتح الاقتصاد ورفع القيود المفروضة بسبب كورونا، هو رغبة منه في الهروب الى الامام بغض النظر عن الوضع الوبائي الذي تشهده الولايات المتحدة، وهو لا يأخذ بعين الاعتبار نتائج الاختبارات والبيانات الديمغرافية، وعدم احترام للعلم والحقائق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيلوسي : قرارات ترمب ستؤدي إلى موت المزيد من الأمركيين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيلوسي : قرارات ترمب ستؤدي إلى موت المزيد من الأمركيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).