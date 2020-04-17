قطر للبترول تبيع خامي قطر البري والبحري تحميل حزيران بخصم كبير

2020/04/17 | 12:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت ثلاثة مصادر تجارية، الجمعة، إن قطر للبترول باعت خامي قطر البري والبحري للتحميل في حزيران بخصم كبير عن الأسعار المعروضة لخام دبي.

وأضافت أن خام قطر البري بيع بخصم فوري يبلغ نحو 13 دولارا للبرميل، وأن خام قطر البحري بيع بخصم فوري يتراوح بين نحو 9.20-9.30 دولار للبرميل.

وقال أحد المصادر إن شل من اشترت الشحنتين على الأرجح.

ولم يتسن التحقق على نحو مستقل من الصفقتين إذ لا تعلق الشركات في المعتاد على تلك المسائل التجارية.

وذكرت رويترز، أمس الخميس، أن قطر للبترول تعرض 500 ألف برميل لكل من الخامين عبر عطاءات فورية، شملت أيضا شحنات من خام الشاهين بيعت بمتوسط خصم 10.4 دولار للبرميل إلى أسعار دبي.

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