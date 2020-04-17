بدر: قواتنا مستعدة لضرب المواقع التركية داخل العراق

2020/04/17 | 12:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب عن كتلة بدر النيابية في العراق، الجمعة، عزمه تقديم طلب موقع من نواب بغية استضافة وزير الخارجية حول اجراءات الوزارة تجاه استمرار الخروقات الت...

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