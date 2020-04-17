هكذا يبدو  طقس اليوم والأيام المقبلة في العراق

2020/04/17 | 12:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، الحالة الجوية لليوم، الجمعة، والايام الاربعة المقبل، فيما اشارت الى أن طقس الأيام الأربعة سيكوا ...

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