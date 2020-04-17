خلية الأزمة تعلن تقييمها للإجراءات الوقائية في كوردستان

2020/04/17 | 12:28 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن الكعبي ترأس وفد خلية الأزمة البرلمانية متحدثاً لكوردستان 24 بعد زيارته إلى مستشفى رزكاري بأربيل – صورة: كوردستان 24

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