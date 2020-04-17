العراق: تعامل السلطات مع جثث ضحايا فيروس كورونا يثير توترات اجتماعية

2020/04/17 | 12:29 - المصدر: فرانس 24

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اتهم أهالي ضحايا فيروس كورونا في العراق السلطات بالتقصير في التعامل مع جثث ذويهم، حيث لا تحترم حرمة الموتى خلال عملية الدفن. وفي بعض الأحيان، يرفض حتى دفنهم في بعض المقابر، خشية تسرب عدوى الفيروس.



تقصير تسبب في تفجر توترات شعبية في عدة مناطق في العراق.

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