قصف تركي جديد يستهدف قرى بدهوك

2020/04/17 | 13:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شن الطيران الحربي التركي، الجمعة، غارات استهدفت قرى في محافظة دهوك.وقال مدير ناحية جمانكي شمال محافظة دهوك آلند امير لشفق نيوز، إن الطائرات التركية قصفت اليوم الجمعة محيط قريتي دير وبيلكيات التابعة للناحية.واضاف ان القصف لم يخلف أية اصابات بين المدنيين.وكثف الطيران التركي خلال الايام الماضية غاراتها على قرى باقليم كوردستان، بحجة تواجد عناصر من حزب العمال الكوردستاني

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