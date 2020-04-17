عاجل: صحة النجف تعلن شفاء 21 مصاباً بكورونا ومغادرتهم المستشفى

2020/04/17 | 13:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الجمعة، عن شفاء 21 مصابا من فيروس كورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "21 مصاباً بفيرس كورونا تماثلوا للشفاء هذا اليوم".

واضافت ان "جميع حالات الشفاء التي سجلت اليوم غادرت مستشفى الحكيم العام الذي يأوي المصابين بهذا الفيروس".

يذكر ان يوم امس الخميس لم تسجل دائرة صحة النجف أي اصابة بالفيروس.

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