البياتي: لابد من فحص كل حالة وفاة لمعرفة تطورات كورونا

2020/04/17 | 13:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان، علي البياتي، اليوم الجمعة، الى ضرورة فحص كل من يتوفى في الفترة الراهنة للتأكد ما إذا كان السبب فيروس كورونا أم لا، وذلك للتعرف على واقع الوباء.

وغرد البياتي على حسابه في موقع "تويتر" وتابعته "الغد برس" قائلا ان "الآلية الوحيدة لمعرفة تطور الوباء في العراق، هو من خلال معرفة عدد الوفيات الحقيقي ولكي يتم ذلك لابد من فحص مختبري لكل حالة وفاة تحدث بغض النظر عن السبب".

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