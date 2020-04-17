الصحة الألمانية: فيروس كورونا تحت السيطرة

2020/04/17 | 13:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلن وزير الصحة الألماني، ينس سبان، اليوم الجمعة، إن وباء فيروس كورونا في ألمانيا "تحت السيطرة"، بفضل الإجراءات الاحترازية.

وقال سبان إن "إبقاء الناس في منازلهم منذ منتصف اذار كان ناجحا، حيث تستعد البلاد لتخفيف الإجراءات وزيادة إنتاج الأقنعة الواقية"، حسب وكالة "فرانس برس".

وأضاف "لقد تراجعت أعداد الإصابات بشكل ملحوظ، خاصة الزيادة النسبية يوما بعد يوم.



تفشي المرض اليوم أصبح تحت السيطرة".

وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قد أعلنت، يوم أمس الأربعاء، أن المتاجر الأصغر ستفتح الأسبوع المقبل وسيعاد فتح المدارس لبعض التلاميذ اعتبارا من 4 أيار.

لكن مجموعة أخرى من القيود واسعة النطاق ستظل سارية، بما في ذلك حظر تجمعات أكثر من شخصين في الأماكن العامة وفي المناسبات العامة الكبيرة.

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