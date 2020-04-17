تونس تحبط مخططا إرهابيا لنقل كورونا إلى أفراد أمنها

2020/04/17 | 13:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، أنها تمكنت من إفشال مخطط إرهابي، كان يستهدف نقل فيروس كورونا إلى أفراد الأمن التونسي.

وقالت الوزارة في بيان: "تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني من إفشال مخطط إرهابي لأحد العناصر التكفيرية في ولاية قبلي".

وأشارت إلى أن "هذا العنصر التكفيري تم تسريحه من السجن مؤخرا بعد تورطه في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية".

وأضافت "استغل هذا الأخير سلطته المعنوية على باقي العناصر التكفيرية، خاصة أولئك الحاملين لأعراض فيروس كورونا والخاضعين للمراقبة الإدارية، قصد تحريضهم على تعمد العطس والكحة ونشر البصاق في كل مكان خلال تواجدهم داخل الوحدة الأمنية، بهدف إصابة الأمنيين بالعدوى".

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