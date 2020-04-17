نائب: الكاظمي يحاول التهرب من المسؤولية عبر تشكيل لجان لاختيار كابينته الوزارية

2020/04/17 | 13:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]عد النائب المستقل باسم الخشان، الخميس، قيام رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بتشكيل لجان لاختيار كابينته الوزارية بأنه محاولة للهروب من مسؤولية التكليف، فيما بين أن الكاظمي لا يمتلك أي رؤية سياسية في إدارة الحكومة.

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