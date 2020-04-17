وفد خلية الأزمة النيابية يصل الى أربيل

2020/04/17 | 13:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]وصل وفد من خلية الازمة النيابية الى محافظة أربيل باقليم كردستان صباح اليوم الجمعة.

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