هيئة التقاعد تصدر توضيحا عن مكافأة نهاية الخدمة

2020/04/17 | 13:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت هيئة التقاعد الوطنية، الجمعة، توضيحا بشأن مقطع فيديو يظهرفيه رجل يشكو من صرف مبلغ ثلاثة آلاف دينار عن مكافئة نهاية خدمته الاثنان وعشرون سنة.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة صدى ، “انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو والذي بثته إحدى القنوات التلفزيونية والذي يظهر فية مواطن يشكو من صرف مبلغ ثلاثة آلاف دينار

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